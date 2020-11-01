شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح أعمال تطوير كلية التجارة جامعة حلوان بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمى بعد قليل اعمال تطوير كلية التجارة وإدارة. الأعمال بجامعة حلوان والكائنة بالزمالك، وذلك بعد إنهاء اعمال تطويرها وتحديث المبانى بالكلية . وشهدت الكلية عملية تحديث كبرى شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الارضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية وبهو المبنى وعدد 5 قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الاعلانية لمسمي الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء للكلية والاسوار الخارجية وأعمال الأضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرون قاعة وغرفة دراسية ودورتي مياه وشبكة انذار الحريق وشبكة الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة وترميم الاسقف في جميع مبانى الكلية. Advertisements



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