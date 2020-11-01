شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تركيب 85 ألف وصلة صرف صحى فى 106 قرى بتكلفة 305 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قرى ومناطق فقيرة فى 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والاسكندرية والاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والاسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية وأسيوط .

وذكر بيان للوزارة اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً.

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وأوضح شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الاسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل اعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز .