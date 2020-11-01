شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تعلن ارتفاع فصول محو الأمية لـ 575 فصلا خلال 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصول عدد فصول محو الأمية التى تم فتحها بواسطة طلاب الكلية حتى الأن فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية إلى إجمالى 575 فصل، يضموا 1620 دارس، فى محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية والإسكندرية والشرقية ودمياط والمنوفية والسويس.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ضمن ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، و إشراف الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و تنسيق الدكتور ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.

و أشارت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتى كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام 2015، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، لافته إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التى دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير كافة إمكانياتها التعليمية و البحثية فى حى قضايا المجتمع المصرى و المساهمة فى تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعى خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل فى الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.

وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المرحلة الثانية تنتهى فى يناير 2021، مؤكدة على أن المشروع ضرورة قومية وليس إختيارى للطلاب، و شرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لطالب الفرقة الاولى، و ثلاثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية و شخصين لطالب الفرقة الثالثة و شخص واحد لطالب الفرقة الرابعة و ذلك فى العام الجامعى 2020/2021 كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها 250 جنيهًا عن كل أمى ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب فى العام الدراسى التالى فى حالة قيامه بمحو أمية أكثر من 4 دارسين.