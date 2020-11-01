بسبب الأمطار .. المرور تغلق 5 طرق رئيسية وتوجه رسالة لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، طرق سوهاج اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه فقط، وقنا اتجاه سفاجا، ورأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود أمطار غزيرة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم الأحد، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.