التنمية المحلية: تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلي بأقساط شهرية لا تتجاوز 40 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أنه تم تنفيذ حوالي 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه في 106 قرى ومناطق فقيرة في 18 محافظة هي: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الأقصر، قنا، بني سويف، المنوفية، الفيوم، سوهاج، دمياط، البحيرة، القاهرة، السويس، الإسماعيلية، كفرالشيخ، المنيا، الشرقية، أسيوط.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، في بيان له، الأحد، أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالي لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة المنفقة على تلك المشروعات.

وأشار الوزير، إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ وصلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقي القرى والمراكز.