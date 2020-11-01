محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلنت شركة مصر للطيران، إجراء دراسات مبدئية لعدد من النقاط بإفريقيا شركات الطيران الإفريقية، ضمن الدراسات الدورية التي تقوم بها الشركة، ولم ترقى إلى أي مفاوضات رسمية أو دراسات جدية للشراكة مع أي شركة حتى الآن .
جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة، الأحد، بسبب تداول أخبار ومعلومات عن قيام الشركة بمشاركة الخطوط الجوية الكاميرونية، مشيرة إلى أن تلك المعلومات المنشورة ليست سوى دراسات تتم من وقت للآخر.
من ناحية أخرى تسير الشركة رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، تورونتو، بيروت، بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، روما، ميونيخ، فرانكفورت، ميلانو، جدة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، عمان، الدمام)، و 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران: لا توجد مفاوضات رسمية للشراكة مع شركات إفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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