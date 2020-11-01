​مميزات وعيوب.. تعرف على الفرق بين العداد الذكي و"المدفوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

لا يستطيع بعض المواطنين، التفريق بين العدادات مسبقة الدفع والأخرى الذكية، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتماد عليها وتعميمها في المياه والغاز، أسوة بالكهرباء بعد نجاحها في القضاء على عدد كبير من المشكلات.

وقال مصدر في مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدد من الفروق بين العدادين، يمكن تلخيصها في الآتي..

أولًا: العدادات مسبوقة الدفع

يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، مستوفى جميع الاشتراطات القانونية، ويبلغ سعره 1200 جنيه، يدفعهم المشترك نقدًا أو من خلال التقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية.

مميزاته

1- يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

2- يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن، ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

3- يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

4- يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

5- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين.

6- التحكم في استهلاك الكهرباء، وبالتالي انخفاظ قيمة الفاتورة أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

7- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكتروني.

8- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

9- يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعة (5) مساءً حتى الساعة (10) صباح اليوم التالي، وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية، وفي جميع الحالات يتم تسجيل الاستعلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

10- يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكانياته.

ثانيًا: العداد الذكي:

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1- يختلف عن الأول حيث يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك، ويتم تركيبه حاليًا بدون رسوم.

2- وفي حالة رغبة المشترك نقل إلى عقار آخر يجب إخطار الكهرباء حتى يتم نقله كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد، وتتميز هذه العدادات بأنها تتيح كل التسهيلات الممكنة، حيث يحق للعميل تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

3- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.

4- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول، وتبلغ تكلفتها 1500 جنيه وتبلغ تكلفته 500 جنيه.

5- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

6- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

7- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

8- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

9- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على الشاشة، باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقين، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

10- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

وينشر "مصراوى" المناطق التي سيتم تركيب فيها العدادات الذكية بشركات التوزيع الست، التي تم اختيارها من بين 9 شركات توزيع تابعة للكهرباء، وهي كالتالي:

1- العبور ومدينة نصر التابعين لشركة شمال القاهرة، وعددهم حوالي 53 ألف عداد.

2- 50 ألف عداد ذكي في منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بشركة جنوب القاهرة.

3- منطقة وسط الإسكندرية وبرج العرب بشركة الإسكندريــة بإجمالي عدد حوالي 39 ألف عداد.

4- 50 ألف عداد ذكي بالعاشر من رمضان بشركــة القنــاة.

5- 30 ألف عداد بشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة طنطا.

6- 28 ألف عداد بشركة مصر الوسطى بمحافظتي المنيا وأسيوط.