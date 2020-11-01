رياح وسقوط أمطار.. ما هو منخفض البحر الأحمر الذي تتعرض له مصر بداية من اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر جمهورية مصر العربية بداية من اليوم السبت، ويستمر خلال الأيام المقبلة، بمنخفض البحر الأحمر يصاحبه في طبقات الجو العليا منخفض جوي بارد نسبيًا، لكنه ضعيف.

وأضافت الهيئة، خلال الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن منخفض البحر الأحمر، هو منخفض حراري يعتمد في تشكله على فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة سطح المياه في البحر واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان، وعادة ما تعتمد طاقة المنخفض على كمية الرطوبة القادمة من المناطق الاستوائية.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن منخفض البحر الأحمر يمتد على جنوب البلاد خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحبه سقوط أمطار هناك ويتقدم تدريجيًا مع الوقت شمالًا يوم الأحد.

أما عن الحالة الجوية على شمال البلاد، أكدت الهيئة، تختلف تمامًا عن جنوب البلاد حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، حيث تهب رياح شمالية غربية رطبة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.

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