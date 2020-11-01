شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالغردقة.. تروج لنفسها عبر «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على إحدى الفتيات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي داخل شقة سكنية بمنطقة الإنتر كونتننتال بالغردقة روجت لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطار من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالاحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على فتاه تدعي «ك. م»، في العقد الثالث من العمر لممارستها الأعمال المنافسة للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة حيث عرضت نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بمقابل مادى.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث الآداب بعد جمع المعلومات وتم تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنا من ضبطها بدائرة قسم أول الغردقة وتحديدًا بمنطقة «مبارك 6».

وبمواجهتها أعترفت المتهمة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي دون تمييز، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة المختصة والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.