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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العزل في البحيرة: شفاء وخروج 15 متعافيًا من فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى كفر الدوار العام «الشاملة»، مستشفى الحجر الصحى في محافظة البحيرة، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، عن شفاء وخروج 15 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
حرص طاقم المستشفى على وادع المتعافين، وحرص بعض المتعافين على التقاط الصور التذكارية مع بعض العاملين في المستشفى من الأطباء والتمريض، وقدم المتعافون الشكر للأطباء وطاقم المستشفى أثناء مغادرتهم المستشفى، على الدور الذي قاموا به في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، طوال فترة تواجدهم في المستشفى حتى تمام الشفاء.
تعتبر مستشفى كفر الدوار «الشاملة» من أكبر المستشفيات في محافظة البحيرة وتبلغ قدرته الاستيعابية 218 سريرًا، وحقق المستشفى أقل نسبة إصابة على مستوى الجمهورية بين الأطقم الطبية والأطقم المعاونة.
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