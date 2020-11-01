شكرا لقرائتكم خبر عن سيول متوسطة الشدة بمنطقة الفواخير بطريق «القصير - قفط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الفواخير بطريق القصير قفط في الساعات اللأولى من صباح، الأحد، سيول متوسطة الشدة أثرت على حركة السير بالطريق فيما لم تحدث أي اضرار مادية لوقوعها بعيدا عن العمران في المنطقة الجبلية.

فيما رفعت أجهزة مدينة القصير حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار أو حدوث سيول في مناطق أخرى.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سوء الأحوال الجوية بعدة مدن بالبحر الأحمر.