شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سقوط الأمطار بمحافظتك اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية : القاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (القاهرة – القليوبية - الجيزة) بفرص سقوط ( 50% ) . الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق (الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية )( 50 % ) . السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (السلوم - مطروح – الإسكندرية) ( 60 % ) . وسط سيناء أمطار متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق ( 60 % ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق تصل لحد السيول (حلايب – شلاتين – رأس بيناس - كاترين)( 80 % ) . شمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على بعض مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم – أسيوط – المنيا)( 50 % ) . جنوب الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق (سوهاج - الأقصر) ( 40 % ) . Advertisements جدول الأحد 1 نوفمبر Karima Hassanby on Scribd الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فرص سقوط الأمطار بمحافظتك اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.