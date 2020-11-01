شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة أطباء الأسنان : لدينا سوء توزيع للأطباء على مستوى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن عدد خريجى كليات طب الأسنان الخاصة أصبح أكبر من الكليات الحكومية، موضحا أن إجمال أعداد خريجة هذا العام بلغ نحو 7 آلاف و500 طبيب، من بينهم 3 آلاف خريج كليات حكومية، و4 آلاف و500 من الكليات الخاصة.



وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، إن الكليات الحكومية التى تم إعلانها مؤخرا لكنها لم تخرج أى دفعات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع لأعداد أطباء الأسنان الموجودين على مستوى المحافظات، حيث أن أغلب التجمعات مقتصرة على القاهرة والأسكندرية والمُدن الكبيرة، فى حين أن مناطق أخرى تعانى من عجز بأطباء الأسنان، والذى بدوره يستلزم إجراء توزيع جيد، وتقليل أعداد الخريجين.



وتابع قائلا: والنقابة لا نتحدث عن تقليل أعداد كليات طب الأسنان، بينما أعداد المقبولين أنفسهم، خاصة أن أعداد هيئة التدريس الموجودة قليلة، مما يستدعى تقليل الأعداد المقبولة لتقديم تعليم جيد لهم، لافتا إلى أن أعدادهم مازالت لم تتعد النسبة العالمية بالنسبة لعدد السكان، إلا أن استمرار زيادة الأعداد أكثر من ذلك سيكون عدد الأطباء تخطى النسب العالمية، بما يؤثر سلبا على طب الأسنان ، مضيفا أن النسب العالمية لأطباء الأسنان بالنسبة للمرضى فى الدول المتقدمة، هى طبيب أسنان لكل ألفين مريض، لكن بعض الجهات تقول أن النسبة طبيب أسنان لكل ألف مريض، مثل البنك الدولى، لكننا فى مصر حاليا وصلنا إلى طبيب أسنان إلى 1100 مريض، مما يعنى أننا اقتربنا من تجاوز النسب العالمية.