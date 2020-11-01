شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريقى "قنا - سفاجا" و"القصير - قفط" بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور ، إغلاق طريق قنا اتجاه سفاجا وطريق القصير اتجاه قفط، بسبب وجود أمطار غزيزة منعا لوقوع اى حوادث مرورية. كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق قنا اتجاه سفاجا وطريق القصير اتجاه قفط وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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