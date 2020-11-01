شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طعن فى مقاطعة كيبيك الكندية ووقوع ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام كندية، إن حادث طعن وقع فى مقاطعة كيبيك الكندية، وأدى لمقتل شخصين وإصابة خمسة أشخاص. ولم تقدم أجهزة الأمن الكندية أى بيانات حول ملابسات وظروف حادث الطعن حتى الأن.

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