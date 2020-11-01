شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب بالكامل اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محطة محولات الشيخ فضل، أنه سيتم فصل الكهرباء عن مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، لمدة نصف الساعة، بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.
يأتي ذلك بسبب تغيير ونقل الأحمال بمحطة محولات الشيخ فضل.
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