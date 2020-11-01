شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " 3لجان متابعة للمستفيدين من مشروع "البتلو" المحلى والمستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية ، من خلال الجولات الميدانية المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على حلها

يأتى ذلك تنفيذا للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة وعدد من البنوك لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربيين والمراة الريفية .

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365"، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

فيما يواصل قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد ، تواصل الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى فى عدة محافظات وذلك من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة ، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية ،للتعريف بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى.