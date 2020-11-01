شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية " تنظم مسابقة فنية "فى حب مصر" لإبراز إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية التاريخ عمل مسابقة على مستوى طلاب المعاهد الأزهرية ، وكذلك لمعلمي التربية الفنية ، وعنوان المسابقة ( في حب مصر ) وتتمثل بنود المسابقة في الاتي :

أولا: لوحات زيتية مساحة 70×50 سم تبرز أهم إنجازات الدولة المصرية مؤخرا ومنها الطرق والكباري ، ومشاريع الطاقة ، ومشاريع الثروة الزراعية والصناعية ويمكن عمل ما كيت مجسم لتلك المشاريع ، وتكون الأعمال جيدة الإخراج ولا يقبل الأعمال الورقية.

ثانيا : لوحات أو مجسمات تعبر عن موضوع ترشيد استهلاك المياه وتكون الأعمال جيدة الإخراج ولا يقبل الأعمال الورقية.

ثالثا : لوحات أو مجسمات تبرز أهمية وخطورة فيروس كورنا والتحذير منه وتكون الأعمال جيدة الإخراج ولا تقبل الأعمال الورقية .

و يتم إرسال الأعمال على رقم الواتس : 01011771856 في موعد أقصاه 2020/11/15 م ويتم إرسال الأعمال المتفق عليها في 2020/11/25 م على أن يتم عرض وتكريم الفائزين فى معرض عام .