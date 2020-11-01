68% من القراء يتوقعون تزايد طلبات التصالح في المخالفات مع تخفيض الرسوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تخفيض الرسوم، توقع غالبية القراء تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تخفيض الرسوم.
وتوقع 68% من القراء تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تخفيض الرسوم، بينما استبعد 32% من القراء تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تخفيض الرسوم.
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