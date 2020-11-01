شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى، برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.

وتوافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى.

وقال بيان صادر من وزارة الرى السودانية، إن الدول الثلاث ستعمل خلال هذه الجولة التي ستسغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

وأوضح الدكتورصالح حمد رئيس الوفد التفاوضى، أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية، وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.