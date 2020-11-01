"اليوم من مكاتب البريد".. بدء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة في 12 مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات اليوم الأحد 1 نوفمبر لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 متر و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتواجد شقق الإسكان الاجتماعي فهي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ويمكن معرفة أكثر عن الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي من خلال الروابط التالية:

"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

هل تريد معرفة قيمة قسطك الشهري لشقق الإسكان؟.. الإسكان تنشر هذا الفيديو

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