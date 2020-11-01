نشرة الحوادث | المتهمة بالزنا في كفر الشيخ وكواليس جلسة الحُكم على "فتاة تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
سجلت 73 مقطعًا جنسيًا.. حبس المتهمة بالزنا في كفر الشيخ
ترحيل المتهمة بالزنا وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا بعد حبسها 15 يومًا
هددها زوجها.. كاميرات مراقبة توثق سقوط سيدة من الطابق الثالث في السويس
طبيبة في كفر الشيخ تطلب الخلع: "بيهملني ويلعب بابجي"
"الخليج 365" يكشف حقيقة فيديو "معركة بالأسلحة النارية في أسيوط"
"ضبطها في أحضان العشيق".. تقتل زوجها خوفًا من الفضيحة وتتهم اللصوص
كرر فعلته عامًا كاملًا.. أبٌ يغتصب صغيرته في قنا و"حماية الطفل" ينقذها
"قتله وألقى جثته بمصرف".. تخلص من جاره بسبب الآثار في الشرقية
المتهم بقتل شاب خلال حفل عيد ميلاد بالقليوبية يعترف: "حبيت أوجب مع صاحبي"
"ذبحوه وهشموا رأسه".. العثور على جثة مسن بأرض فضاء في بني سويف
"جوزي بيبقى معايا".. ننشر اعترافات طفلة استغلتها "حماتها" لممارسة الدعارة بالشرقية
الحبس 6 شهر والإدراج على قوائم الإرهاب لممدوح حمزة في اتهامه بالتحريض على العنف
"مش هرجع البيت تاني".. ماذا قالت فتاة بورسعيد بعدما أعادتها الداخلية لأسرتها؟
القبض على الطفل المتهم بالاعتداء على فرد شرطة مرور
عبر الإنترنت.. ضبط شخص روج لممارسة الشذوذ الجنسي بالإسكندرية
لوجود تغير في خواصها.. ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر في القاهرة
"سر مفتاح الكنز".. قصة سيدة سرقت "ذهب طليقها" في مصر الجديدة
"انهيار وبكاء وصراخ".. كواليس جلسة الحُكم على "فتاة تيك توك" هدير الهادي
خسائر بالملايين.. شرارة صاروخ حولت مخزن صفط اللبن إلى كتلة فحم
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