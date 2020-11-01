شكرا لقرائتكم خبر عن مكة 37 ونيودلهي 29.. تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأحد 1 نوفمبر .

وتشير توقعات درجات الحرارة في مكة 37 ، وبيروت وعمان 26 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 23 ، 27 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على باريس 18 والصغرى 17 ، ومونتريال 08 درجات مئوية نهاراً والصغرى 00 - .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 37 25 أنقرة 12 03- المدينة 36 21 إسطنبول 14 08 الرياض 31 16 إسلام أباد 29 12 المنامة 30 25 نيودلهي 29 14 أبوظبي 33 23 جاكرتا 31 24 الدوحة 32 24 بكين 18 03 الكويت 34 16 كوالالمبور 32 24 دمشق 24 10 طوكيو 20 13 بيروت 26 22 أثينا 22 11 عمان 26 13 روما 20 10 القدس 23 17 باريس 18 17 غزة 27 21 مدريد 20 09 بغداد 33 18 برلين 14 12 مسقط 30 21 لندن 16 13 صنعاء 24 05 مونتريال 08 00 الخرطوم 38 25 موسكو 06 03 طرابلس 22 17 نيويورك 14 04 تونس 24 13 واشنطن 17 03 الجزائر 22 11 نواكشوط 36 23 الرباط 25 12 أديس أبابا 23 10