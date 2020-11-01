شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط رياح مثيرة للأتربة تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية، وانخفاضاً بدرجات الحرارة حيث يسود طقس بارد ليلاً الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ( القاهرة – القليوبية – الجيزة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية- السلوم – مطروح – الاسكندرية )، وفرصة سقوط المطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري ( 50 % ) والسواحل الشمالية الغربية ( 60 % ) .

وأمطار متوسطة رعدية أحياناً على مناطق من وسط سيناء ( 60 % )، وتصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بيناس – كاترين ) ( 80 % ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق من جنوب البلاد ( الفيوم- أسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر ) ( 40 % ) .

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «27- 20»، الإسكندرية «27 – 21»، قنا «31- 20»، الأقصر «32– 20»، أسوان «33 – 21».

أماغداً الاثنين فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ( 50 % )، والسواحل الشمالية الغربية ( 60 % )، والسواحل الشمالية الشرقية ( 50 % )، وشمال الصعيد ( 30 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق على جنوب سيناء ( 60 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد وغرباً على جنوب الصعيد نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«27 – 19»، الوجه البحرى «27 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «26– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «30- 24»، شمال الصعيد «29 – 20»، جنوب الصعيد «32 – 22» درجة مئوية.

أما بعد غدً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري ( 20 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 60 % ) وبعض مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 18»، الوجه البحرى «26 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «26 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 24»، شمال الصعيد «27 – 19»، جنوب الصعيد «32 – 21» درجة مئوية .