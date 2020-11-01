شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، اليوم الأحد، عن المدينة بالكامل، وذلك لنقل الأحمال بمحطة محولات الشيخ فضل.

وكشف بيان من الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أنه وردت إشارة من محطة محولات الشيخ فضل تفيد فصل التيار الكهربى عن مدينة رأس غارب لمدة نصف ساعة من الحادية عشر صباح اليوم الأحد حتى الحادية عشر والنصف، وذلك لنقل الأحمال بمحطة محولات الشيخ فضل.

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.