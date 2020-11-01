شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 70% يخططون للسفر بحلول 2021 مقابل 23% سيسافرون قبل نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) استطلاع رأى حديث عن اتجاهات المسافرين خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت النتائج أن 99% ممن شملهم الاستطلاع حريصون على السفر مرة أخرى، و70% منهم يخططون لقضاء عطلة في عام 2021.

وتم إجراء الاستطلاع في سبتمبر وتشير النتائج إلى أن 45% من المستجيبين قد وضعوا بالفعل خططًا أو بدأوا في وضع خطط محدودة لعطلتهم المقبلة، بينما قال 54% إنهم يحلمون بموعد يمكنهم السفر مرة أخرى.

وفي الاستطلاع، قال 23% من المستجيبين إنهم يخططون للسفر بحلول نهاية عام 2020، وقال 70% إنهم سيسافرون في عام 2021 بينما قال 18% فقط إنهم سيستأنفون السفر في عام 2022.

وقالت جلوريا جيفارا، رئيس المجلس: "عدم يقين المستهلك بشأن مخاطر التعرض أو المخاوف بشأن الحجر الصحي هي مشكلة أساسية، من خلال الاختبار السريع لاستبدال متطلبات الحجر الصحي، وتعزيز تتبع جهات الاتصال، والمعايير على مستوى الصناعة حسب القطاع والتي يمكن إبلاغ الجمهور بها بوضوح، يمكننا المساعدة في التخفيف من العديد من هذه المخاوف".

ويقول أكثر من نصف المسافرين الذين شملهم الاستطلاع إنهم قلقون بشأن خطر الإصابة عند السفر على متن طائرة أو سفينة سياحية، أو التعثر أثناء الابتعاد عن المنزل أو الحجر الصحي على متن سفينة سياحية أو في فندق. وهناك عدد أقل لديه مخاوف بشأن استرداد الأموال إذا تم إلغاء الرحلة، ومخاوف بشأن أفراد الأسرة الذين يعانون من ظروف صحية عالية الخطورة.

وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع، إن مبادرات الصحة والسلامة التالية في المطارات وعلى متن الطائرات وفي المنتجعات ستحدث فرقًا كبيرًا في قرارهم بالسفر في المستقبل: الأقنعة الإلزامية، والتباعد الاجتماعي، والتنظيف المعزز، وفحوصات درجة الحرارة، والوصول إلى جل معقم. بالنسبة للمنتجعات، تم الاستشهاد أيضًا بالخدمات الخالية من الاتصال وتنظيف الغرف القابلة للتخصيص.

وقال ما يقرب من 60% من المستجيبين، إن شرط اختبار PCR السلبي قبل الوصول إلى الوجهة لن يحدث فرقًا أو سينظر إليه على أنه إيجابي، بينما قال حوالي 40% إن مثل هذا الشرط سيكون رادعًا.