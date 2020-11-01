تعرف على مواعيد عمل متحف شرم الشيخ وأهم القطع المعروضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد متحف شرم الشيخ لاستقبال الزوار، بعدما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت ، فى إطار سياسة وزارة السياحة والاثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، من خلال اتاحة الفرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة وزيارة المتحف للتعرف على الحضارة المصرية القديمة. واليك مواعيد عمل المتحف وأهم القطع المعروضة: 1- تقرر فتح المتحف طوال أيام الأسبوع لفترتين صباحية ومسائية. 2- الصباحية (من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا ). 3- المسائية (من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء). 4- مساحة متحف آثار شرم الشيخ تبلغ 192000 متر مربع. 5- بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018. 6- بلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه. 7- يعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض 5200 قطعة آثرية. 8- يعرض المتحف بشكل استثنائي 10 قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير. 9- من أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 10- تمثال للاله ”ايروس“ وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف. 11- تمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الانسان والحياة البرية“. 12- هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.

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