شكرا لقرائتكم خبر عن هل ألغت "التعليم" امتحان النقل وكيف ينتقل الطلاب للصف الأعلى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التقييم لطلاب النقل مختلف ويعتمد على عدة وسائل، مشددة على أنه لم يتم إلغاء الامتحانات لصفوف النقل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقييم فى الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى، تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالى:

- "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق.

- "يلبى التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر.

- "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر.

- "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر.

وأوضحت الوزارة، أنه فى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، لافتة إلى أنه فى هذه الصفوف لا توجد امتحانات المعتاد عليها، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانوى العام فلم يتم إلغاء الامتحانات كما هى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا أساس لإلغاء امتحان صفوف النقل، وتقييم الطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 ثانوى يتم من خلال عدة وسائل، أولها عقد امتحان للطلاب إضافة إلى وسائل أخرى مثل الأبحاث، وأعمال السنة، مضيفة أن اجتياز الطالب للامتحان شرط للانتقال إلى الصف الأعلى.

وانطلق العام الدراسى الجديد 17 أكتوبر الجارى، حيث تطبق المدارس الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، فيما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، أنه تم اكتشاف 49 إصابة.