اليوم.. استئناف الدراسة في رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر الشريف، أن الأحد هو اليوم الأول لاستئناف الدراسة لبرنامج الثلاث سنوات برواق القرآن الكريم في رحاب الجامع الأزهر، لتعود به حلقات التحفيظ والبالغ عددها سبع عشرة حلقة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.
جديرًا بالذكر، أن الجامع الأزهر في الفترة الماضية قد استأنف الدراسة في رواق القرآن الكريم - برنامج التحفيظ بنظام السنة، وبرنامج التحفيظ بنظام السنتين - على أن تعود الدراسة فيما تبقى من أنظمة في القريب العاجل.
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