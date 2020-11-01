نائب رئيس "مستقبل وطن": افتتاح جامعة الملك سلمان يعكس إرادة القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، يعكس إرادة القيادة السياسية حول النهوض بالعملية التعليمية في كافة المراحل، ولاستكمال خطط واستراتيجيات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مرحلة بناء الإنسان المصري.

وأضاف منظور، في بيان له اليوم السبت، أن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة، ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية مُتقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المُخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا علي نحو يتواكب مع المُتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مُؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا وتعليميًا.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يبذل قصارى جهده في تطوير منظومة التعليم الجامعي، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة.​