شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تكشف مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية ببولاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية ببولاق الذي افتتحه الرئيس عبداللفتاح السيسي، السبت، ويضم مجموعة من 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها حوالي 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها.

وأشارت الوزارة، في بيان السبت، إلى أنه سيتم افتتاح المتحف في الساعة ٩ صباح الأحد إلى الواحدة ظهرا، على أن يتم فتح المتحف فترتين من 9 صباحا إلى 1 ظهرا ومن 5 إلى 9 مساء، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.

وتبلغ أسعار تذاكر زيارة متحف المركبات 20 جنيها للمصريين والعرب، و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيها للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيها، على أن يكون استخدام كاميرات الهاتف المحمول بالمجان.