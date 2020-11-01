شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل السنغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الحادث المأساوي الذي شهد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال، في طريقها إلى جزر الكناري، ما أسفر عن وفاة أكثر من ١٤٠ شخصًا؛ فيما تُبذل الجهود لاستعادة رفات الغارقين.

وأكدت مصر مجددًا، في هذا الصدد، ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والتي تستغل الشباب اليائس للتربح من ورائهم.