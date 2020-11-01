شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن جامعة الملك سلمان عقب افتتاح الرئيس لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء أحدث مشروع تعليمى على أرض مصر، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، وتتكون من ثلاث فروع رئيسية وهى: شرم الشيخ والطور ورأس سدر، ويترأس الجامعة الدكتور أشرف سعد.

الكليات التى بدأت فيها الدراسة وأعلنت رسميا جداولها هذا العام هى كلية الزراعة برأس سدر، وطب الأسنان برأس سدر، وكلية طب الأسنان بفرع رأس سدر، وكلية العلوم بفرع رأس سدر، وكلية الصيدلة بفرع رأس سدر، وكلية الطب البشرى بفرع رأس سدر، وكلية العلوم الإدارية بفرع رأس سدر، وكلية الصناعات التكنولوجية بفرع رأس سدر، وكلية علوم الحاسب بفرع شرم الشيخ، وكلية الفنون والتصميم بفرع شرم الشيخ، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بفرع شرم الشيخ، وكلية السياحة والضيافة بفرع شرم الشيخ، وكلية العمارة بفرع شرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء الانتهاء من تجميل محيط ميدان جامعة الملك سلمان بحى النور، حيث تحولت المنطقة إلى بانوراما جمالية من حيث المساحات الخضراء والزهور والنخيل والإنارة وأعمال اللاند سكيب، بالإضافة إلى ميدان الجامعة الذى يحمل مجسما لكتاب كرمز للعلم والتعليم يعلوه علمى مصر والسعودية.



كلية الزراعات الصحراوية

وتستهدف كلية الزراعات الصحراوية تخريج جيل من المتخصصين، لهم القدرة على الاستفادة من الأراضى الصحراوية الموجودة فى مصر، فى زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة لمصر.



كلية الفنون والتصميم

وتهدف كلية الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم وحل المشكلات، وذلك من خلال إيجاد استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم، وتعزيز القيم الإيجابية فى نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب، كما تهدف البرامج الموجودة بالكلية إلى إنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان.



كلية السياحة والضيافة

وتهدف إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية فى المجال السياحى، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.



كلية الصناعات التكنولوجية

خريجو هذه الكلية سيتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية فى مختلف مجالات الإنتاج الصناعى أو شبه الآلى بالكامل: الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، كمنظم تكنولوجى، كما سيكون لخريجى درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا القدرة على إعداد أو تكييف الأنظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادرًا على تحديد العيوب والأخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة.



كلية إدارة الأعمال

تؤهل هذه الكلية الطلاب الملتحقين بها لأسواق العمل المختلفة، التى منها ريادة الأعمال والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمحلية والإدارة والتسويق والتمويل واللوجستيات وسلاسل الإمداد ومجال تحليل وتصميم نظم المعلومات.



كلية الألسن واللغات التطبيقية

وتستهدف تخريج كوادر متميزة عالميًا، سواء كان من خلال إجادة اللغات المختلفة، أو دراسة اللغات التطبيقية، وتتميز الدراسة مدعومة بالتطبيق العملى وموجهة حسب احتياجات سوق العمل.