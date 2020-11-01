شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بتسليم الطلاب الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا بعض أولياء الأمور من ربط ومنع مدارس حكومية تسليم طلابها الكتب الدراسية رغم انطلاق العام الجديد إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة، وتسليم ولى الأمر المدرسة إيصال تسديد المصروفات، مطالبين بتسليم الكتب للطلاب خاصة أن وزارة التربية والتعليم أتاحت إمكانية سداد ولى الأمر المصروفات على أقساط متتالية خلال العام الدراسى.

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توجيه المدارس بتسليم الطلاب للكتب حتى ولو لم يسدد ولى الأمر أى أقساط للمصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحا أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى قوية وهناك التزاما كاملا من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة، أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازى مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

وأوضحت الوزارة أن الخطة البديلة التي، والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم واطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

وأكدت الوزارة، أنه تم إطلاق قناة مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.