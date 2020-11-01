شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات المرور تعلن حالة الطوارئ اليوم تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الأحد، غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - أبو سمبل).