شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب أصبحت أسوان عاصمة العالم للطاقة الشمسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت منطقة بنبان بمحافظة أسوان يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات، الخليج 365 يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن عاصمة العالم للطاقة الشمسية فى 7 معلومات: 1 - يضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء. 2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات. 3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر. 4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية. 5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة. 6- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم. 7- تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

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