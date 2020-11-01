شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " إجراءات مشددة مع وصول أول شحنات استيراد تقاوى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع قدوم أول شحنات مستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد .

قال الدكتورأحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه مع بدء وصول أول شحنات من استيراد تقاوى البطاطس هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة ، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف "العطار"، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، قالت إن ادراة الحجر الزراعى تلقت طلبات للاستيراد تقاوى البطاطس تخطت الـ 160 الف طن استعداد لزراعات الموسم الجديد ، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير، وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية ، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة .