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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 102641 مواطنا في مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم فحص 102641 مواطنا على مستوى المحافظة منذ إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وحتي الآن، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".
وأوضح محروس أنه تم الوصول للفئات المستهدفة بالفحص والبالغ عددهم 71300 مواطن فوق سن الأربعين على مستوي المحافظة، بالإضافة إلى فحص المواطنين الوافدين للمحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بقري ومدن المحافظة.
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