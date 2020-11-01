شكرا لقرائتكم خبر عن «قال لي هي البلد ناقصة».. ياسمين الخيام: والدي رفض تسجيل القرآن بصوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت ياسمين الخيام، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن إحدى الشركات عرضت عليها تسجيل القرآن الكريم بصوتها. وأضافت الخيام، خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة: «لم أقم بتسجيل القرآن بسبب رفض والدي، وقال لي هي البلد ناقصة فقي لما هتيجى إنتى تسجلي القرآن بصوتك». الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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