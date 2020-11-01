شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تناقش الاستعداد لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعداد للانتخابات مجلس النواب 2020 والإجراءات التي تتخذها لانتظام وحسن سير الانتخابات، ويرفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المركز والمدينة، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الاحياء ورؤساء القرى ومديرى المصالح الخدمية والأمن

وأصدرت ماضي، القرار رقم 116 لسنة 2020، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاستها ومقرها ديوان عام مجلس مدينة دسوق، تضم القيادات التنفيذية بدسوق وتعمل خلال فترة الانتخابات التي ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين، وتلقى أي شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية والعمل على حلها فورا.

ووجهت ماضي تنبيها مشددا تم تعميمه على جميع رؤساء القرى والجهات المعنية بدسوق، بعدم الانحياز إلى مرشح معين في الانتخابات، والتزام الحياد وعدم الانحياز لآي من الأطراف السياسية.

وكلفت رئيس المدينة بسرعة تجهيز مقار مراكز الاقتراع وأماكن إقامة الضباط والصف والجنود المكلفين بخدمة وتأمين العملية الانتخابية، وتكليف المتابعة الميدانية بالمرور على كل اللجان الانتخابية وعددها 136 لجنة فرعية بنطاق المركز والمدينة، مؤكدة أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المجلس في انعقاد دائم حتى الانتهاء من الانتخابات، وتتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم .

ووجهت رئيس المدينة بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتى من المقرر إجراءها خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2020 واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية بنطاق المركز والمدينة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورون»ا من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التطهير.