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شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لـ«النواب» طائرا وسط أنصاره بالدقهلية: «لما احب أنزل من على المسرح بطير» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ النائب إلهامى عجينة، والمرشح عن حزب المؤتمر لمجلس النواب بدائرة بلقاس وجمصة والستاموني، حضور مؤتمره الانتخابى بقرية زيان وقفز على أكتاف الحضور ليحملوه وهو في وضع يشبه الطائر من المسرح لسيارته عقب انتهاء المؤتمر.
وقال عجينة، في ختام كلمته :«أنا متعود إن كل ما آجى زيان وأعمل فيها مؤتمر أنا مبنزلش من على المسرح زى ما الناس بتنزل أنا بنزل طاير على الناس».
وهتف بعض الحضور على أنغام المزمار البلدى «طير.. طير»، ثم فرد عجينة ذراعيه متخذا وضع الطائر وألقى بنفسه على بعض الحضور الذين التقطوه وحملوه في نفس الوضع لسيارته وسط هتافات وموسيقى المزمار والطبل البلدى.
يذكر ان دائرة بلقاس تشهد منافسة قوية بين 45 مرشح للفوز بمقعدين فقط بالبرلمان وسبق وتبادل وحيد قرر مرشح مستقبل وطن وإلهامى عجينة مرشح المؤتمر الإتهامات بسبب الحصول على «نمبر وان» حيث اتهم «قرقر»،«عجينه» بسرقة ملفه اثناء التقديم للترشح للحصول على رقم واحد بالكشف بدلا منه وهو ما نفاه «عجينة».
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