شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تزيل الحواجز الخرسانيه أمام مركز الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه نظرا للتعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية ومركز الشرطة، تم إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة دسوق وفتح الشوارع للسيولة المرورية.
يأتي ذلك في إطار رفع كل الحواجز الخرسانية المحيطة بالمؤسسات الأمنية بكل أشكالها لتدب الحياة في شوارع مدينة دسوق من جديد ولسيولة المرور بين الشوارع الفرعية.
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