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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي: والد بوسي أجرى عملية جراحية في عينه اليمنى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الاعلامى عمرو الليثي، إن محمد شعبان والد الفنانة بوسي، كان يعاني من «مية بيضا» في عينه أدت إلى ضعف شديد في الرؤية.
واوضح الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المذاع على فناة الحياة، أن والد بوسي أجرى عمليه جراحية في عينه اليمنى، وسيجري جراحة في العين اليسرى بعد فترة قصيرة.
من جانبه، أعرب محمد شعبان عن سعادته بإجراء العملية والاهتمام والرعاية من أسرة برناج «واحد من الناس».
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