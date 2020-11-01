شكرا لقرائتكم خبر عن «مشكاة نور» تحتفل بالمولد النبوي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مؤسسة «مشكاة نور» الخيرية والثقافية، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، مساء السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف بالمركز الثقافي بالمحافظة.

حضر الحفل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمشرف على مؤسسة مشكاة نور.

وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية بضرورة وجود تشريع وقانون يمنع ازدراء أي من الأديان.

وعلق هاشم على الرسوم المسيئة للرسول، يقوله: «التعصب ومثل هذه الأفعال تدخل بالدول في العديد من الأزمات إضافة إلى نشرها للتعصب بين الشعوب».

وأضاف هاشم: «من نفس الدولة التي خرجت منها الرسوم المسيئة للرسول خرج منها المؤرخ لامارتين، الذي قال إنه لم يجد في تاريخ البشرية شخص حمل كمالات القيم والأمان للعالم كما حمله النبي محمد صلي الله عليه وسلم».

وكرم محافظ بورسعيد، الشيخ أحمد عمر هاشم والشيخ عبدالفتاح الطاروطي، كما قدمت الدكتورة نور الهدي الجمال، رئيس أمناء المؤسسة، درع المؤسسة لكل من الشيخ عمر هاشم والشيخ عبدالفتاح الطاروطي واللواء عادل الغضبان.

Advertisements