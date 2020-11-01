شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» يرسخ مفهوم الوطن والانتماء إليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس، على فضائيبة قناة الحياة، الشكر للمخرج مجدى إمام، على الفكرة الرائعة لفيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والتي ترسخ معانى كثيرة، دعانا اليها النبى صلى الله عليه وسلم، ومنها ترسيخ لفكرة الوطن وحبه.
وأضاف الأزهري أن الفيلم تناول أيضا فضائل المدينة المنورة، وأهلها وتعاملهم مع النبي، وكيف تحول تاريخ المدينة المنورة، بقدوم النبى صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن نكون وفينا المدينة المنورة جزء من فضلها.
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