شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: رئاسة البشير اسوأ فترة في العلاقات بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء سمير فرج، مدير ادارة الشؤون المعنوية الأسبق، أهمية زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسودان، قائلا: «زيارة رئيس الاركان أول بوادر عودة العلاقات العسكرية بين البلدين والعلاقات ممتدة من زمان وكان في كتيبة سودانية تحارب في حرب 73 والزيارة ستفتح آفاق جديدة».

وقال اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، إن اسوأ فترة في العلاقات المصرية السودانية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا كانت منذ بداية تولي الرئيس عمر البشير، لافتا إلى أن الجيش السوداني تعرض لنقص في الامدادات وسيتطلب هذا الامر تعاون مع مصر لمد يد تعاونهما من جديد.

وأجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات بالخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حيث استهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى مؤخراً إلى القاهرة.

وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكرى والأمنى بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة.