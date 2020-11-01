شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: نقل المومياوات الملكية تم تأجيله بسبب تزامنه مع حدث دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه وللمرة الأولي يرى دولة تقوم بافتتاح 3 متاحف فى وقت واحد، مشيراً إلى أن تلك الآثار الموجودة داخل تلك المتاحف من نفس البلد، حيث تم افتتاح 3 متاحف اليوم السبت بحضور كبير من رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس السيسي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن العمل في المتاحف توقف في عام 2011، مشيراً إلى أنه فور تولي الرئيس المنصب أمر بإعادة العمل على تطوير المتاحف وبالفعل تم العمل على إعادة الإنشاءات مرة أخرى في تلك المتاحف.

وأكمل وزير السياحة والآثار، أن هناك 20 قطعة أثرية جديدة تم إرسال قطع إلى متحف البحر الأحمر، وقطع لمتحف شرم الشيخ، مؤكداً أنه فخور بأن العرض المتحفي كان من أيدي المصريين، وأن ما تم رسمة من لوحات كان بواسطة مصريين مبدعين.

وتابع وزير السياحة الآثار، أن الدولة لم تعد تعتمد على أجانب، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح متحف العربات الملكية كل عربة تحكي حكاية، كما أن النياشين والخيول في متحف بولاق الدكرور وهو سيكون بجوار مبني وزارة الخارجية، قائلا:" نقل المومياوات الملكية تم تأجيله بسبب تزامنه مع حدث دولي".