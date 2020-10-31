شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «المرحلة الثانية» للنواب تصل محطة «التربيطات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع بدء مرحلة الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب المقرر إقامتها السبت والأحد، فى محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفرالشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، أنهت الأحزاب استعداداتها لخوض غمار المنافسة، وكثفت غرف العمليات تحركاتها لحشد الناخبين للمشاركة، فضلًا عن ظهور تحالفات وتربيطات بين مرشحى المقاعد الفردية الراغبين فى الوصول إلى جولة الإعادة، فيما تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى الثانية ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى.

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يواصل مبادرته «لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح»، لحث المواطنين فى كل المحافظات على المشاركة الإيجابية بالمرحلة الثانية، ودعا المواطنين للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية والتواجد بكثافة أمام اللجان، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، ووجود برلمان يكون قادرا على تلبية طموحات الشعب المصرى.

من جانبه، قال النائب فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، إن الحزب استعد لحشد المواطنين للمشاركة من خلال مرشحيه، كل فى دائرته، بضرورة النزول، باعتبار أن المشاركة واجب وطنى. وأوضح المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات وتلقى المخالفات.

ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، اليوم، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وإعطاء فرصة للناخبين لاختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحون بعرض برامجهم.

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة، اليوم، يناقش خلالها قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، والذى ينص على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 اشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.

Advertisements