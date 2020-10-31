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شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة» تعرض فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» عن حياة الرسول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عرض برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثى، والمذاع على قناة الحياة، حصرياً ولأول مرة الفيلم التسجيلي الوثائقي «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».. الفيلم من إنتاج الفنان والمخرج مجدى إمام ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليق صوتي للشيخ أسامة الأزهري.
ويتناول الفيلم رحلة روحانية مثيرة تمس القلب والوجدان، حيث يوضح الأماكن المأثورة للرسول- صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة.
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