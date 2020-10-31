شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أعداء الوطن استغلوا عدم الاستقرار فى 2011 وعطلوا التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر لديها حاليًا 72 جامعة باختلاف أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 125 جامعة فى عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حاليًا بين تعداد السكان وعدد الجامعات، بواقع جامعة لكل مليون نسمة.

وأضاف السيسى، فى مداخلة تعقيبًا على كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، السبت: «إن تعداد سكان مصر حاليًا وصل إلى 100 مليون نسمة، ولدينا 72 جامعة، وهو ما يعنى احتياجنا إلى 28 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان والجامعات، وفى 2032 سيصل التعداد السكانى إلى 125 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 25 مليون نسمة، ما يستلزم التخطيط للوصول بعدد الجامعات إلى 125 جامعة». وقال إن بناء الجامعة الواحدة يتكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه تقريبًا، وعندما نخطط لبناء 30 أو 40 جامعة يعنى أننا نحتاج إلى حوالى 400 مليار جنيه، للإنشاء فقط.

وأوضح السيسى أن الدولة تهدف إلى بناء جامعات بمواصفات ومعايير عالمية، لتقديم تعليم على أعلى مستوى وربطه بسوق العمل، حتى يستطيع الخريج أن يحصل على فرصة عمل.

وقال الرئيس، فى مداخلة تعقيبًا على الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال افتتاح 3 متاحف أثرية، أمس، إنه فى عام 2011 توقف العمل فى استكمال هذه المتاحف فى 3 محافظات نظرًا لأن البلاد كانت تمر بحالة من عدم الاستقرار.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار فى عام 2011- وهذا ليس إساءة إلى أحد- استغلها أعداء الوطن فى تدمير أكثر من 75 كنيسة، وقامت الدولة بترميمها مرة أخرى، وقاموا بتصدير الإرهاب والخراب والدمار، مؤكدا أنه بتكاتف الجميع سنحافظ على استقرار بلادنا من أجل مستقبل أفضل.

كان السيسى رحب فى بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان، بأمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتفقد «السيسى وفهد» جامعة الملك سلمان، وقال الرئيس فى مداخلة، تعقيبًا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، إنه سيتم خلال يونيو المقبل افتتاح محطة (بحر البقر) التى تعد أكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم، وستوفر 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 18 مليار جنيه لاستكمال استصلاح وزراعة 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء.

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وتابع السيسى: «تكلفة المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى سيناء خلال الـ6 سنوات الماضية تتراوح بين 600 و700 مليار جنيه».